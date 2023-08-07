◇交流戦 阪神1─0ロッテ（2026年5月29日 ZOZOマリン）

走った。阪神・佐藤輝が全力で走った。右前打と思われた打球に二塁・小川がチャージをかけた。右翼の守備位置手前でダイビングキャッチ。一塁送球と足の競争だった。必死に駆け抜けると同時に両手を広げてセーフのポーズ。ZOZOマリンのスコアボードにしっかりと「H」ランプを点灯させた。

「あのプレーは（小川選手が）得意って知っていたんで、打った瞬間、ダッシュしましたよ」

セ・リーグの3冠打者の勢いを止めようと、ロッテも大胆な守備シフトを敷いてきた。全体を右サイドに動かし、右翼・西川もフェンス手前まで後退。特に小川は極端に深い位置で構えていた。それでも佐藤輝は「でもね」と想定内のシフトだったと明かした。

和製大砲は常に「準備が大事」と口にする。自分のスイング、配球の傾向と対策だけが、準備じゃない。相手の守備位置についても抜かりはない。打球方向と守備位置、相手の肩を計算して、先の塁を狙っている。同一カードはシーズンに3試合だけの交流戦でも、その準備をおろそかにしなかったからこそ、極端なシフトにも対応できた。

これで連続試合安打は今季自己最長の11試合に伸ばした。徹底した内角攻めで挑んでくる交流戦でもヒットは続いている。再調整で2軍落ちしていた24年の出場はなかったが、22年の3試合、そしてこの夜とZOZOマリンでは出場した全4試合で安打を記録。22年は2本塁打を記録しており、2戦目以降の一発の期待も膨らむ。

「連続安打？そこはそんなに気にしていないですけど、きょうは一本出て良かったです。（甲子園から）移動してからだったけど、でも勝てて良かった」

残り2試合となった5月戦線でも月間打率・373。月間MVPを獲得した3、4月とペースは変わらない。阪神野手史上初の2カ月連続受賞も見えてきた。（鈴木 光）