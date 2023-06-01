齋藤飛鳥、リリー・フランキーと「サモエドカフェ」へ！齋藤のぶっちゃけトークにサモエドたちも興味津々

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齋藤飛鳥の単独冠番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』Season2の第3夜が、6月5日24時45分から日本テレビで放送される。

■住所非公開「秘密の隠れ家」で乾杯

この番組は、齋藤飛鳥が好きな人と好きなことを満喫し、齋藤の等身大の姿を届ける番組。

第3夜と6月12日放送の第4夜のゲストは、齋藤が「謎が多いのでゆっくり話してみたい！」とお招きしたリリー・フランキー。しかしリリーから逆呼び出しされた齋藤が、訪れたのはかわいい犬たちがお出迎えしてくれる、今話題の「サモエドカフェ」。犬好きのリリーが「ずっと前から訪れてみたかった場所」だそう。

7年前のふたりの意外な関わりから、グループのセンターに抜擢されたときの心境まで齋藤のぶっちゃけトークにサモエドたちも興味津々…。

その後、大人の街・銀座でリリーおすすめの住所非公開の「秘密の隠れ家」で乾杯。お気に入りの卵サンドをおつまみに、聞き上手のリリーに齋藤はお酒も進み、最近の悩みも思わずポロリ。

さらに画家としても活躍しているリリーを前に齋藤が渾身の絵を披露。リリーと齋藤の不思議な年の差コンビの貴重トーク連発となる。

なおHuluでは、地上波に入りきらなかったシーンをたっぷり盛り込んだ「Hulu完全版」を独占配信。リリーがハマっているという「オバアイテム」を齋藤にコーデするため銀座でオバコーデショッピングを公開する。

■番組情報

日本テレビ『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう Season2』

第3話：06/05（金）24:45～

第4話：06/12（金）24:40～

※放送終了後から「Hulu完全版」をHuluで独占配信

出演者： 齋藤飛鳥

ゲスト：リリー・フランキー

■関連リンク

『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう Season2』 番組公式X

https://x.com/ntv_asukanpai?s=11&t=RlkRlzcUY2PLVir7Iv4WXw

『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう Season2』 番組公式Instagram

https://www.instagram.com/ntv_asukanpai?igsh=MWs0dm00bzV2eGMzYQ==