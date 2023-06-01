教育制度が充実なら「長く働く」が6割超え　「キャリアアップ」「リスキリング」意識調査

教育制度が充実している会社で「長く働きたい」。

キャリアアップと学び直しについての調査から見えた働く人の本音は。

人手不足や働き方の多様化が進む中で今、「企業」と「個人」の成長を同時に支えるリスキリングが注目されています。

ウェブマーケティングを行うNEXERが働く人を対象に「キャリアアップ」と「リスキリング」に関する意識調査を行いました。

現在の仕事を通じて自身の「スキルアップ」や「キャリア形成」ができていると感じるかを聞いたところ、約3割の人が感じて「いる」と回答したのに対し、7割の人が感じて「いない」と回答。

その理由として「スキルアップできるような講習などを会社で実施していないから」「今後、昇給もないし管理職になれる可能性もかなり低いから」などがあがりました。

成長実感の有無を分けるのは本人の意欲だけでなく、職場での教育機会や研修制度が整っているかという“環境面の影響”も大きいようです。

その一方で「教育・研修制度」が充実していたらその会社で長く働きたいかについて尋ねたところ、「思う」が6割以上に上る結果に。

“スキルアップできる職場環境”であることが、会社選びや会社に定着する大きな判断材料になっているといえそうです。