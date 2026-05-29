「全く気に入らない」フランス代表指揮官、有力な優勝候補との見立てに不快感「確実なのは、グループリーグの対戦相手3チームだけ」

「全く気に入らない」フランス代表指揮官、有力な優勝候補との見立てに不快感「確実なのは、グループリーグの対戦相手3チームだけ」