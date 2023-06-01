ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３３５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３３５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 51004.93（+335.96 +0.66%）
ナスダック 26946.78（+29.31 +0.11%）
CME日経平均先物 66380（大証終比：-90 -0.14%）
欧州株式29日GMT15:03
英FT100 10443.05（+17.09 +0.16%）
独DAX 25150.30（+58.05 +0.23%）
仏CAC40 8209.17（+20.30 +0.25%）
米国債利回り
2年債 4.002（-0.019）
10年債 4.439（-0.008）
30年債 4.978（+0.005）
期待インフレ率 2.391（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.939（-0.023）
英 国 4.810（-0.004）
カナダ 3.410（-0.026）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.67（-1.23 -1.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4597.90（+65.50 +1.45%）
ビットコイン（ドル）
73019.44（-461.79 -0.63%）
（円建・参考値）
1162万3234円（-73508 -0.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式29日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 51004.93（+335.96 +0.66%）
ナスダック 26946.78（+29.31 +0.11%）
CME日経平均先物 66380（大証終比：-90 -0.14%）
欧州株式29日GMT15:03
英FT100 10443.05（+17.09 +0.16%）
独DAX 25150.30（+58.05 +0.23%）
仏CAC40 8209.17（+20.30 +0.25%）
米国債利回り
2年債 4.002（-0.019）
10年債 4.439（-0.008）
30年債 4.978（+0.005）
期待インフレ率 2.391（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.939（-0.023）
英 国 4.810（-0.004）
カナダ 3.410（-0.026）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.67（-1.23 -1.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4597.90（+65.50 +1.45%）
ビットコイン（ドル）
73019.44（-461.79 -0.63%）
（円建・参考値）
1162万3234円（-73508 -0.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ