ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は３３５ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均　　　51004.93（+335.96　+0.66%）
ナスダック　　　26946.78（+29.31　+0.11%）
CME日経平均先物　66380（大証終比：-90　-0.14%）

欧州株式29日GMT15:03
英FT100　 10443.05（+17.09　+0.16%）
独DAX　 25150.30（+58.05　+0.23%）
仏CAC40　 8209.17（+20.30　+0.25%）

米国債利回り
2年債　 　4.002（-0.019）
10年債　 　4.439（-0.008）
30年債　 　4.978（+0.005）
期待インフレ率　 　2.391（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.939（-0.023）
英　国　　4.810（-0.004）
カナダ　　3.410（-0.026）
豪　州　　4.831（-0.065）
日　本　　2.659（-0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.67（-1.23　-1.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4597.90（+65.50　+1.45%）

ビットコイン（ドル）
73019.44（-461.79　-0.63%）
（円建・参考値）
1162万3234円（-73508　-0.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ