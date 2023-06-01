中東情勢睨んだ買いでダウ平均は上値のバス＝米国株序盤



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均はしっかり。ＡＩサーバー需要を受けてハードウェアのデル・テクノロジーズ＜DELL＞が大幅高となり、スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞やＨＰ＜HPQ＞なども連れ高となって大きく上昇する中で、ナスダックがしっかり。ダウ平均も堅調な動きで始まった。さらにトランプ大統領が対イラン最終決定のための会合をすぐに行うと発言したことでリスク警戒の動きが後退。ドル安が進むとともに、株高の動きも広がった。



前日比は、ダウ工業株３０種平均が３６１．３８ドル高の５万１０３０．３５ドル、ナスダック総合指数が４７．０７高の２万６９６４．５４。



ハイテクの買いが進む中、ダウ採用銘柄ではセールスフォース＜CRM＞やマイクロソフト＜MSFT＞、ＩＢＭ＜IBM＞などがしっかり。



マグニフィセントセブンでは上述のマイクロソフトに加え、エヌビディア＜NVDA＞が堅調。一方でアルファベットC＜GOOG＞

アルファベットA＜GOOGL＞やテスラ＜TSLA＞、メタ＜META＞は売られた。



ＡＩサーバー需要を受けた通期売上見通しの大幅上方修正などを受けて時間外から大きく上昇したデル・テクノロジーズ＜DELL＞はその後もかなり堅調な動き。



アパレル関連は決算の弱さもあり売りが目立ち、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞、ギャップ＜GAP＞などが売られている。



アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞ 15.77（-2.15 -11.99%）

オートデスク＜ADSK＞ 231.35（-9.60 -3.98%）

エラスティック＜ESTC＞ 61.14（+3.53 +6.13%）

ギャップ＜GAP＞ 20.72（-4.28 -17.12%）

スーパー・マイクロ・コンピューター＜SMCI＞ 46.67（+5.37 +13.00%）

デル・テクノロジーズ＜DELL＞ 417.87（+100.82 +31.80%）

ＨＰ＜HPQ＞ 27.23（+2.22 +8.88%）

セールスフォース＜CRM＞ 191.01（+14.84 +8.42%）

ＩＢＭ＜IBM＞ 291.20（+26.98 +10.21%）

アップル＜AAPL＞ 311.62（-0.89 -0.28%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 444.66（+17.67 +4.14%）

アマゾン＜AMZN＞ 272.46（-1.55 -0.56%）

アルファベットC＜GOOG＞ 379.77（-6.35 -1.64%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 383.18（-6.95 -1.78%）

テスラ＜TSLA＞ 432.62（-9.49 -2.15%）

メタ＜META＞ 628.99（-6.31 -0.99%）

エヌビディア＜NVDA＞ 215.85（+1.60 +0.74%）



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