【台風情報】台風6号の影響は日本列島広範囲に 沖縄から九州、四国、近畿、関東に影響か…今後の詳しい進路と勢力は 気象庁発表 最大瞬間風速は50メートル
台風第６号の影響で、６月１日から３日頃にかけて、東日本、西日本、沖縄地方と奄美地方では、大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。
［気象概況］
台風第６号は、２９日１５時にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径４４０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
［防災事項］
沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日にかけて大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。
西日本では、２日から３日頃にかけて大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、大荒れや警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。
東日本では、２日から３日頃にかけて大雨となり、台風の進路等によっては、大荒れや大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。
■最新の進路と勢力、位置のデータ
台風第6号(チャンミー)
2026年05月29日21時50分発表
29日21時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯16度10分 (16.2度)
東経131度40分 (131.7度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)
30日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度25分 (17.4度)
東経130度30分 (130.5度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
30日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯18度50分 (18.8度)
東経129度05分 (129.1度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
■31日以降、沖縄～本州縦断か
31日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経127度20分 (127.3度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
暴風警戒域 全域 280 km (150 NM)
01日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯25度35分 (25.6度)
東経126度35分 (126.6度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 150 km (80 NM)
暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)
02日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 九州の南
予報円の中心 北緯30度25分 (30.4度)
東経130度20分 (130.3度)
進行方向、速さ 北北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
03日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東海道沖
予報円の中心 北緯34度10分 (34.2度)
東経138度35分 (138.6度)
進行方向、速さ 東北東 35 km/h (20 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)