台風第６号の影響で、６月１日から３日頃にかけて、東日本、西日本、沖縄地方と奄美地方では、大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

【画像】最新の進路図 列島縦断に近いルートの可能性が高まる

［気象概況］

台風第６号は、２９日１５時にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径４４０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。３日には暴風域を伴って西日本に接近する見込みです。その後、東日本に近づく可能性があります。［防災事項］沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日にかけて大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。西日本では、２日から３日頃にかけて大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、大荒れや警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。東日本では、２日から３日頃にかけて大雨となり、台風の進路等によっては、大荒れや大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。

■最新の進路と勢力、位置のデータ

台風第6号(チャンミー)

2026年05月29日21時50分発表

29日21時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯16度10分 (16.2度)

東経131度40分 (131.7度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)

30日09時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯17度25分 (17.4度)

東経130度30分 (130.5度)

進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

30日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度50分 (18.8度)

東経129度05分 (129.1度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)

■31日以降、沖縄～本州縦断か

31日21時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)

東経127度20分 (127.3度)

進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

暴風警戒域 全域 280 km (150 NM)

01日21時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯25度35分 (25.6度)

東経126度35分 (126.6度)

進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 150 km (80 NM)

暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)

02日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 九州の南

予報円の中心 北緯30度25分 (30.4度)

東経130度20分 (130.3度)

進行方向、速さ 北北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)

03日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 東海道沖

予報円の中心 北緯34度10分 (34.2度)

東経138度35分 (138.6度)

進行方向、速さ 東北東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 280 km (150 NM)

暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)