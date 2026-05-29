日本を訪れた外国人の方が、食事を楽しむ姿というのはよく目にすると思います。ラーメン店や和食、洋食などあらゆるジャンルのお店で見かけますが、日本の味を帰国後も楽しみたい。そんな訪日観光客の声を商機と捉え、海外出店する店が増えています。

旅行をきっかけに日本食などに興味を持った外国人の「旅アト消費」というものが注目されています。

■「シェフを送ってほしい」帰国後の“ニーズ”を狙い…

「お客様ご来店です」

開店と同時に、店内は外国人観光客でいっぱいに。

国内で4店舗を展開するハンバーグ専門店「挽肉と米 渋谷店」。メニューはハンバーグと炊きたてのご飯、みそ汁などがセットになった「挽肉と米 定食」（1980円）の1種類。

「挽き立て」「焼きたて」のハンバーグを、「炊きたて」のコメに乗せる“ジャパニーズスタイル”を楽しんでいました。

◇

去年1年間で日本を訪れた外国人の数は4200万人を突破し、過去最多。“日本通”の観光客も増える中…。

アメリカからの観光客

「（自分の国でも）100％食べたい」

「ドジャースタジアムにほしい」

アメリカからの観光客

「アメリカで日本と同じ味が出せるとは思えないよ」

「シェフを送ってほしい」

“日本で食べたこの味を自分の国でも食べたい”。そんな外国人観光客の、帰国後の“ニーズ”を狙い…。

挽肉と米 山本昇平社長

「ハンバーグのお店を世界に展開しています」

「海外に行って体験したおいしいものが、自分の国でも同じ体験ができたらすばらしいですよね。当然そのニーズはあると思います」

■訪日外国人“帰国後に食べる機会が増えた日本食”は？

訪日外国人に行ったアンケート結果では、旅行をきっかけに帰国後、日本食を食べる機会が増加。料理別に見ると、和牛が60％、刺身が46％、帰国後に日本食を食べる機会が増えたと回答しているのです。

インバウンド消費に詳しい専門家は、こうした動きを…。

野村総合研究所アーバンイノベーションコンサルティング部 永島裕理プリンシパル

「帰国後に自国でも購入・体験することを“旅アト消費”と呼んでいる」

「日本の本格的な食を現地で再現しようという動きが出てきている」

ただ海外に出店するだけでなく“日本で食べた味が食べられる”ことをウリにした飲食店が、海外へと続々進出。

日本を旅行した外国人観光客が帰国したあとの消費、“旅アト消費”を狙っているのです。

■日本で見慣れた飲食チェーンがタイ・バンコクで…

その“旅アト消費”が進んでいる国のひとつが…。

田中純平記者

「バンコクで日本でも見覚えのあるような店が並んでいます」

あっちにも、こっちにも日本で見慣れた飲食チェーンが…。

中でも連日にぎわっているのが、先ほどのハンバーグ専門店「挽肉と米 バンコク Central World店」。店名の表記も、日本語そのまま。

メニューも日本同様に、基本「挽肉と米 定食」のひとつだけ。

挽き立て、焼きたて、炊きたての「3たて」にこだわるスタイルも、日本と同じ。

◇

日本から仕入れた食材を使うことで、日本で食べるのと“同じ味”に。

過去に日本でハンバーグを食べた事がある人も“とりこ”に。

客

「質は（日本と）ほぼ同じくらい。“本場の日本の肉”を食べているような気がします」

「タイにいながら日本と同じか、それに近い味の日本食を体験できるのはいいことですね。とても感動しました」

“旅アト消費”も後押しとなり、海外に新店舗を続々とオープンしているのです。

■“帰ってからも日本の食材を使いたい”ニーズが増加

“旅アト消費”を狙う動きは、全国各地の食材を無料で試食できるお店にも…。

タイからの観光客

「これは肉に合うね」

もともとは、全国の特産品を国内向けにPRするのが目的でしたが…。

アメリカからの観光客

「注文したら送ってもらえる？」

自分の国へ帰ってからも、日本の食材を使いたいという外国人観光客のニーズが増加。

試食BAR アサクサ セールスマネージャー 角田昂大さん

「日本のECサイトから海外の方にもお届けする、このような活動を今後していく予定」

世界中から注文を受けられるよう、ネット販売を始めることに。

“旅アト消費”を狙う動きが広がっています。