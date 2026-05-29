今年も買いまーーーすッ♡【カルディ】もう一品欲しい時に！「冷たいスープ」はいかが？

コーヒー豆に始まり、海外の珍しい食品や飲料、こだわりのオリジナル商品等が見つかる【カルディ】には、マニアが激推しする「冷たいスープ」があるそう。今回は、毎年販売されるというパウチタイプのスープを紹介します。これからの季節、食卓にもう1品欲しいという時に重宝しそう。種類も豊富なので、食べ比べしてみてはいかがでしょうか。

すぐに食べられる手軽さが魅力！

@monmon.121さんが「毎年夏に絶対買ってる」と紹介しているのが、カルディオリジナルの「スープスープ」シリーズ。どれも冷製スープで、カルディ公式オンラインストアでは、「ヴィシソワーズ 冷たいじゃがいものスープ」、「冷たいえんどう豆のスープ」、「冷たいかぼちゃスープ」、「冷たいコーンスープ」、「冷たいトマトクリームスープ」の5種類に加え、「スープスープ 冷たいスープセット 8p」も販売（2026年5月24日現在）。1袋160g入りで、スープカップ1杯分にちょうどよさそうな量です。パウチタイプなので、冷やしておいて器に移すだけですぐに食べられるところが嬉しいポイントです。

じゃがいものつぶつぶ感もある冷製スープの定番

@monmon.121さんが「自分じゃ作れない味」と絶賛するのが、「ヴィシソワーズ 冷たいじゃがいものスープ」です。じゃがいものつぶつぶ感もあるようで、しっかりと満足できそう。パッケージの写真のように、オリーブオイルやパセリを散らせば、より本格的なレストラン風スープになりそうです。

濃厚かぼちゃがおいしい

濃い黄色が綺麗なこちらは「冷たいかぼちゃスープ」です。公式サイトによると、「かぼちゃのおいしさを充分に引き出し、クリーミーに仕上げました」とのこと。@monmon.121さんも「カボチャの自然な甘みがたっぷりな濃厚スープ」と評価しています。そのまま食べるのはもちろん、牛乳や豆乳で割るのも美味しそう。

色が綺麗！ 変わり種スープ

@monmon.121さんが「めちゃめちゃ美味しい」と絶賛するのが、綺麗なグリーンの「冷たいえんどう豆のスープ」です。画像からも伝わってくるなめらかで、ぽてっとした質感もポイント。食べるスープのような感覚で楽しめるかも。公式サイトによると、「グリーンピースの爽やかな味わいを活かした」のだそう。

カルディオリジナルの冷製スープは、公式オンラインストアでは、単品が各\257（税込）、「冷たいトマトクリームスープ」以外の4種類が2パックずつ入ったセットは、\2,056（税込）で販売されています。パウチタイプでストックもできるので、ぜひ食べ比べてみてください。

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※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A