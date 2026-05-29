ガールズバンドの祭典イベント『#楽園収穫祭』が、7月20日に山口県岩国市のライブハウス Rock Countryにて『#楽園収穫祭 海ﾉ歌ｹﾞ』を開催する。

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東京を拠点に全国各地でイベントを展開してきた『#楽園収穫祭』にとって、今回が初めての西日本開催となる。海の日にあたる7月20日に、バンド名に“マリン”を冠し音楽と海を愛する3Pガールズバンド、サブマリンオルカ号とマリンブルーデージーがWヘッドライナーを務める。

会場となる岩国Rock Countryはサブマリンオルカ号のホームであり、長崎 佐世保を拠点に活動してきたマリンブルーデージーにとっては初めての地となる。両バンドは2024年に東京で行われた第1回『#楽園収穫祭』で共演して以降、メンバー間の交流を深め、今回のWヘッドライナー企画実現に至った。

あわせて、サブマリンオルカ号のリンダ（Vo/Dr）とマリンブルーデージーの海音（Vo/Gt）が、サイドプロジェクトとなる新デュオ LindAma（リンダマ）を結成。当日のプレミアムアクトとして初パフォーマンスを行うことが決まった。2人は今月16日にマリンブルーデージーが地元 佐世保Garnetで行った自主企画において、リンダが弾き語りでゲスト出演した際にアンコールで共作のオリジナル曲を披露しており、今回新たなユニット名のもとで本格始動する。

さらに、オープニングアクトとしてサブマリンオルカ号の“後輩”バンドが登場。サブマリンオルカ号はRock Countryがバンド育成を目的に主宰する“ロッカン軽音部”で結成されたバンドであり、当日は同所で結成されて間もない3Pガールズバンド2組、Marine Tideとシュテルがオープニングを飾る。若い世代やライブハウス未経験者に向け、チケットには学生料金も設定されている。

なお、通販サイト『#楽園マーケット』では開催を記念して両バンドのコラボTシャツやライブフォトブックの販売もスタートしている。

（文=リアルサウンド編集部）