２９日、着陸した有人宇宙船「神舟２２号」の帰還モジュール。（東風着陸場＝新華社記者／連振）

【新華社東風着陸場5月29日】中国の有人宇宙船「神舟22号」の帰還モジュールが29日、「神舟21号」の飛行士3人を乗せ、内モンゴル自治区の東風着陸場に無事着陸した。

２９日、無事帰還した張陸（ちょう・りく）飛行士。（東風着陸場＝新華社記者／連振）

２９日、無事帰還した張陸（ちょう・りく）飛行士。（東風着陸場＝新華社記者／連振）

２９日、無事帰還した武飛（ぶ・ひ）飛行士。（東風着陸場＝新華社記者／連振）

２９日、無事帰還した武飛（ぶ・ひ）飛行士。（東風着陸場＝新華社記者／連振）

２９日、無事帰還した張洪章（ちょう・こうしょう）飛行士。（東風着陸場＝新華社記者／連振）

２９日、無事帰還した張陸（ちょう・りく）飛行士。（東風着陸場＝新華社記者／連振）

２９日、無事帰還した張陸（ちょう・りく）飛行士。（東風着陸場＝新華社記者／連振）

２９日、無事帰還した武飛（ぶ・ひ）飛行士。（東風着陸場＝新華社記者／連振）