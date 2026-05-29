◇ファーム交流戦 ソフトバンク5―0西武（2026年5月29日 タマスタ筑後）

ソフトバンクの飛田悠成投手（21）が西武とのファーム交流戦で登板し、4回50球1安打無失点、4奪三振。4年目でたどり着いた初めての2軍戦のマウンドで、好投を見せた。

「緊張もしましたが、試合前からとりあえず楽しもうと思ったら、だいぶ緊張は解けました。今回はしっかり自信を持って投げられました」

2―0の6回、マウンドに上がった飛田は、自己最速を2キロ更新する151キロの直球を交えながら2イニング連続で打者3人に抑えた。8回は村田に中安打を許し9回は福尾に四球を与えたが、4回50球とテンポの良い投球を見せた。

好投の要因は“修正力”だ。自主トレ期間からブルペンでの投球練習時にベースに向かうラインを強く意識している。その結果試合中もラインの意識ができ、マウンド上で立て直せるようになっている。5月21日の3軍韓国遠征でのサムスンライオンズとの試合では、先発のマウンドに立ち6回6安打1失点。「フォークのイメージが結構つかめました。今まではただ投げていましたが、角度を意識したり、あまり落ちない時に修正ができるようになっていました」と手応えを口にした。

29日のマウンドではカーブが徐々に思い通りに投げられたと振り返り“修正力”は少しずつ実になっている。斉藤和己2軍監督は6回の仲田への死球など制球面での課題を口にしながらも「リズムも良かったし、しっかり投げてくれた。うまく修正もできていたから続けてほしい」と評価した。

今季3軍では6試合で3勝0敗、19回1/3を投げて18安打17奪三振、防御率1・40と好投を続けている。昨日28日の午後7時に3軍遠征で行っていた韓国から戻ったばかりだが、疲れを感じさせない投球で成長を印象付けた。安定した投球を続け、4年目での飛躍を誓う。