ドル円は１５９円台前半推移＝ＮＹ為替序盤



日本時間午後１０時５１分現在のドル円は１ドル＝１５９．２９円。きょうの為替市場、ドル円は１５９円台前半での膠着した展開が続いている。注目された財務省による外国為替平衡操作の実施状況は１１兆７，３４９億円と市場予想を超える伸びを見せたが、市場の反応は限定的にとどまった。



ＮＹ原油先物が一時８６ドル台を付けるなど、中東情勢警戒の動きがやや緩んでいる。米国とイランの和平に向けた暫定合意が近いとの思惑が広がっている。ただ、米国の早期利上げ期待などがドルの支えとなっており、ドル円も１５９円台を維持しての推移。



ユーロドルは１．１６台半ばでの推移。ロンドン市場で一時ドル高となり、１．１６２５ドルを付けたが、下げが続かず。ポンドドルもロンドン市場で１．３４０８ドルを付けたが、東京市場で付けていた１．３４４０ドル台に戻している。



クロス円も基本的には往って来い。ユーロ円は東京市場での１８５．６５円からロンドン市場で１８５．１９円まで下げていたが、この時間帯に１８５．６０円付近まで戻している。ポンド円も東京市場での２１４．２０円前後からロンドン市場で２１３．５９円を付けたが、２１４．１０円台まで回復。ドル円は１５９円台での膠着した展開が続いている。ただ、再度１６０円を目指した上値追いの流れは継続。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１６０.００円に７．６２億ドル、１５８．３０円に７億ドル



28日（木）

ドル円

１６０．００ ７．６２億

１５８．３０ ７．００億

ユーロドル

１．１６５０ １１．６億ユーロ

１．１６００ １１．４億ユーロ



MINKABU PRESS

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