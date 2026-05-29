ＮＹ各市場　２３時台　ダウ平均は１６３ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間10:00）（日本時間23:00）
ダウ平均　　　50832.11（+163.14　+0.32%）
ナスダック　　　27091.19（+173.72　+0.65%）
CME日経平均先物　66295（大証終比：-175　-0.26%）

欧州株式29日GMT14:00
英FT100　 10410.81（-15.15　-0.15%）
独DAX　 25054.03（-38.22　-0.15%）
仏CAC40　 8209.23（+20.36　+0.25%）

米国債利回り
2年債　 　4.018（-0.002）
10年債　 　4.453（+0.006）
30年債　 　4.987（+0.014）
期待インフレ率　 　2.396（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.964（+0.002）
英　国　　4.822（+0.008）
カナダ　　3.421（-0.015）
豪　州　　4.831（-0.065）
日　本　　2.659（-0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.95（-0.95　-1.07%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4566.50（+34.10　+0.75%）

ビットコイン（ドル）
73059.56（-421.67　-0.57%）
（円建・参考値）
1163万9119円（-67176　-0.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ