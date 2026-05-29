ＮＹ各市場 ２３時台 ダウ平均は１６３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
ＮＹ各市場 ２３時台 ダウ平均は１６３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間10:00）（日本時間23:00）
ダウ平均 50832.11（+163.14 +0.32%）
ナスダック 27091.19（+173.72 +0.65%）
CME日経平均先物 66295（大証終比：-175 -0.26%）
欧州株式29日GMT14:00
英FT100 10410.81（-15.15 -0.15%）
独DAX 25054.03（-38.22 -0.15%）
仏CAC40 8209.23（+20.36 +0.25%）
米国債利回り
2年債 4.018（-0.002）
10年債 4.453（+0.006）
30年債 4.987（+0.014）
期待インフレ率 2.396（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.964（+0.002）
英 国 4.822（+0.008）
カナダ 3.421（-0.015）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.95（-0.95 -1.07%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4566.50（+34.10 +0.75%）
ビットコイン（ドル）
73059.56（-421.67 -0.57%）
（円建・参考値）
1163万9119円（-67176 -0.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式29日（NY時間10:00）（日本時間23:00）
ダウ平均 50832.11（+163.14 +0.32%）
ナスダック 27091.19（+173.72 +0.65%）
CME日経平均先物 66295（大証終比：-175 -0.26%）
欧州株式29日GMT14:00
英FT100 10410.81（-15.15 -0.15%）
独DAX 25054.03（-38.22 -0.15%）
仏CAC40 8209.23（+20.36 +0.25%）
米国債利回り
2年債 4.018（-0.002）
10年債 4.453（+0.006）
30年債 4.987（+0.014）
期待インフレ率 2.396（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.964（+0.002）
英 国 4.822（+0.008）
カナダ 3.421（-0.015）
豪 州 4.831（-0.065）
日 本 2.659（-0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.95（-0.95 -1.07%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4566.50（+34.10 +0.75%）
ビットコイン（ドル）
73059.56（-421.67 -0.57%）
（円建・参考値）
1163万9119円（-67176 -0.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ