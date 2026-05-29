工藤静香が32年前の衣装のブーツを履く様子を、自身のInstagramに公開した。

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工藤は1994年リリースの22枚目シングル表題曲「Jaguar Line」のMVに登場したブーツを着用。「なんと！！」「無理矢理履きました」「その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑」「すごいのをばばちゃんが持ってきて見せてくれました。しかし、足首が無理でした。ジップ破壊寸前 笑笑笑笑」「32年前のジャガーラインの衣装のブーツです！」と綴り、デニムにブーツを合わせたコーディネートを公開。動画内では「母が取ってあってさっき持ってきたんだけど、入れるのに腰壊すかと思った」と笑いながら話している。さらに「あの頃はまだカラーコンタクトがあまり無く、眼科に行って作ってもらっていましたよ 笑」「懐かしい」と当時の撮影秘話も語っている。 この投稿にコメント欄では、「懐かし過ぎる」「しーちゃんしか履けないブーツコーデ」「今でも履けるの凄い」「体型変わらないのが凄い」「スタイル良すぎ」「かっこいい」などの声が寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）