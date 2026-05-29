俳優の賀来賢人が25日、日本テレビ系バラエティー番組「しゃべくり007」にゲスト出演。嫉妬心を抱いた同年代の俳優陣の実名を明かした。

2007年に映画で俳優デビューした賀来だが、その後10年間は鳴かず飛ばずだったという。そんななか、「すっごい、僕、チャンスがあったんですよ」と22歳の時、女優・新垣結衣と共演したドラマ「らんま1／2」(2011年、同)で早乙女乱馬役に抜擢。

だが、賀来は「でも、売れなかったんす。乱馬やっても売れなかったら無理だなと思って…」とこぼし、出世作となった2018年の主演ドラマ（同）と映画「今日から俺は！！」のヤンキー役でようやく日の目を見る。

「これでダメなら本当にダメだと思ったんで。30までに売れなかったら辞めようと思ってたんです」と当時を振り返った。

すると、お笑いコンビ・チュートリアルの福田充徳から「周りの同期とかが先に売れたの？」と問われ、これに賀来は「めっちゃめちゃ悔しかったです」と回答。さらに「誰？」と聞かれると「佐藤健、松坂桃李、岡田マー君（将生）…。全員、ハゲろ！って思ってました」と実名を告白したのだ。

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あろうことに、「後輩とかも先に（売れた）？」との質問には「菅田将暉、山崎賢人…、全員、ハゲろ！って」と嫉妬を抱いていた過去に笑いを交えた。

叔母は賀来千香子

賀来は、叔母に大女優の賀来千香子を持つ。スカウトを受け、芸能界に飛び込んだもののブレークまでには時間を要し“遅咲き”といえる。とはいえ、2009年の映画「銀色の雨」では初主演を務め、翌12年のテレビ東京系ドラマ「クローバー」でも主演に抜擢。

2014年度上半期に放送されたNHK連続テレビ小説「花子とアン」では、ヒロイン・花子（吉高由里子）の兄役を演じ、さらに翌15年放送のNHK大河ドラマ「花燃ゆ」で新撰組・沖田総司を演じるなど、着々と俳優の道を歩んできた。

また、舞台やミュージカルへの出演をきっかけにコメディーに対する適性を磨くと、自身が常連出演者を務める福田雄一監督作品の映画「斉木楠雄のΨ難」(2017年公開)によりコメディー俳優としてのブレークを遂げた。

私生活では2016年8月、ドラマTBS系「Nのために」（2014年）で共演した女優の榮倉奈々と結婚。翌17年6月に第1子、2021年2月に第2子出産を報告し、2児の父として子育てに奮闘する。

今年2月、アメリカの大手マネージメント「Artists First」と契約したことを公表。翌3月には、自身が出演のほかプロデューサーも務めた「Never After Dark ネバーアフターダーク」(来月5日公開)が、第33回SXSW2026で観客賞を受賞するなど、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだ。今後の活躍に期待がかかる。

※「崎」は「たつさき」