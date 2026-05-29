◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス１―５中日（２９日・京セラドーム大阪）

中日の細川成也外野手が、意地の一打で交流戦の４連勝スタートに導いた。

１―１の７回２死満塁。３番手・寺西のフォークをはじき返して、左前に運んだ。６号ソロを放った５月２６日の楽天戦（バンテリンドーム）以来、１５打席ぶりの安打で勝利をたぐり寄せた。６回１失点と粘投した先発・柳は、ベンチで両手を挙げてガッツポーズ。仲間からの祝福に、主砲は一塁ベースで手を挙げて、安心したように小さく笑った。「迷惑をすごくかけているので、なんとか打ててよかった」と胸をなで下ろした。

今季は自身初の開幕４番を務めるも、なかなか軌道に乗れない日々が続く。四球や敬遠で一時は、１５試合連続出塁をマークするも、５月１３日の第２打席から同２０日の第４打席まで、２８打席連続無安打と鳴りを潜めていた。「今が壁かなと思う。これを乗り越えれば、自分も成長できると思う。いい形にもっていけるように」と、この日の一打を復調のきっかけとする。

交流戦４連勝発進は１２球団唯一で、球団で２０１３年以来２度目。今季最長タイの“大型連勝”となり、広島を抜く今季１９勝目で５位まで０・５ゲーム差に接近。３０日にも最下位から脱出する。