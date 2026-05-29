巨人が２９日の日本ハム戦（エスコン）に４―２で勝利。橋上秀樹監督代行（６０）による新体制での２勝目を挙げた。

前カードで阪神相手に３タテと「虎狩り」に成功した勢いのある日本ハム相手に、投打で執念を見せつけた。先発は今季４勝目をかけて登板した井上。前回登板の阪神戦では４回７失点ＫＯに終わり、杉内コーチからも熱いゲキを飛ばされていたが、この日は粘り強い投球で日本ハム打線と対峙。２、３回に野村の適時打、犠飛でそれぞれ１点ずつ失ったものの、終始冷静な投球で５回２失点と仕事を果たした。

打線は初回に３番・丸、５番・大城のベテランコンビによる適時打で２点を先制すると、２―２で迎えた５回には４番・ダルベックの一打で勝ち越しに成功。６回には松本が古巣に「恩返し」となる適時打を放ち、さらにリードを広げた。

救援陣も元日本ハム戦士・田中瑛―船迫―大勢―マルティネスと盤石の布陣でつなぎ、２点差を守り切って勝利。橋上監督代行は「普段はやりなれないＤＨなんですけど、状態の良さをそのまま出してくれたんで、非常に良かったですね」と好調をキープしている大城を称賛し、粘投した井上についても「５回が本当にポイントとなりましたけど、最後はよく踏ん張ってくれましたんで」と力投を称えた。

この日の試合では同じく「野村チルドレン」の敵将・新庄監督と久々に再会。「新庄監督とは昔から付き合いがありまして。本当に久しぶりだったもんで。感動の抱擁にはなりませんでしたけれども。（抱擁）されるのかなって心配しましたけど（笑い）。でも、笑顔で『橋上さん！』て来てくれたので、私もそれに応えた感じです」とつかの間の時間を楽しんだようだった。