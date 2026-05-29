◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）

巨人が日本ハムとの３連戦初戦を制して貯金２。交流戦２勝２敗となった。

先発・井上は５回８６球２失点で４勝目。６回以降は田中瑛、船迫、大勢、マルティネスで１回ずつ無失点リレーで逃げ切った。

打線は初回に１番・泉口の四球、２番・吉川の中前安打で無死一、三塁として３番・丸が左前適時打。５番・ＤＨの大城も右前適時打で２点を先制した。先制すれば５月は９勝０敗となった。

試合後の橋上監督代行は笑顔で選手をたたえた。主な一問一答は以下の通り。

―初回に先制した。

「今日は本当に泉口選手の最後の選球っていうかな、あそこの際どい球を選べたっていうのが非常に大きかったなと思います」

―３番起用の丸が先制タイムリー

「そうですね、当たりもあんまり良くなかったですけど、もちろん結果ヒットでタイムリーですし。その前の尚輝がしっかりつないでくれたんで、そういう点が入りやすい状況にはなりましたよね」

―ＤＨは大城に任せた

「普段やっぱり、やり慣れないＤＨなんですけども、状態の良さをそのまま出してくれたんで、非常に良かったですね」

―追加点は岸田の送りバントから

「そうですね。意外にティマと松本の状態も良さそうな感じもしましたし、あとは形的にあまり雑な攻撃にはしたくなかったので、流れをあまり変えたくなかったっていうのはあって。点を取るのは別としても、やっぱり形をしっかり作ってからの方がいいかなっていう感じで、バントの選択をしました」

―井上は５回８６球で交代

「５回が本当にポイントとなりましたけど、よう最後はもう踏ん張ってくれましたんで。ピッチングコーチとか村田コーチの方で、もうこれでいっぱいっていう判断でしたね。私もそういう感じがしました。逆に僕はよく踏ん張ってくれたなと見てました」

―選手に向けて

「とりあえず移動ゲーム大変だったんですけど、１戦目を取りましたんでね。なんとか３連戦を勝ち越せるように明日もまた頑張りたいと思います」

―試合前のメンバー表交換の時に新庄監督から声をかけられた

「まあ新庄監督とは結構、昔から付き合いがありまして。本当に久しぶりだったもんで。感動の抱擁にはなりませんでしたけども。されるのかなって心配しましたけど。でも、笑顔で橋上さんって来てくれましたので、私もそれに応えた感じです」