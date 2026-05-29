BE:FIRST、インドネシア最大級の音楽フェス「LaLaLa Festival 2026」出演決定
BMSGに所属する6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年8月22日（土）23日（日）に、インドネシア・ジャカルタのJakarta International Expo （JIEXPO）にて開催される音楽フェス「LaLaLa Festival 2026」に出演することが決定。BE:FIRSTの出演は8月23日（日）を予定している。
「LaLaLa Festival」は、ジャンルや世代を超えた多彩なアーティストが集結するインドネシア最大級の音楽フェスティバル。昨年は3日間で約6万人を動員し、東南アジアを代表する音楽フェスとして存在感を高めている。
今回のラインナップには、Steve Lacy、Rex Orange County、FLO、HONNEら世界的人気アーティストが名を連ねており、その中でBE:FIRSTは初のインドネシアでのパフォーマンス、そして現地フェス出演を果たす。
BE:FIRSTは先日、アジア・北米を巡る「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催も発表しており、グローバルシーンへ向けた活動を本格化。今回の「LaLaLa Festival 2026」出演は、その勢いを象徴する新たな一歩となる。
＜ライブ情報＞
『LaLaLa Festival 2026』
開催日：2026年8月22日（土）23日（日）
※BE:FIRSTの出演は8月23日（日）
会場：Jakarta International Expo （JIEXPO）（インドネシア・ジャカルタ）
主催：The Group
ワールドショーケース情報
『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』
チケット詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase
【バンコク】Samyan Mitrtown Hall
2026年9月25日（金）
【台北】Legacy TERA
2026年9月27日（日）
【マニラ】New Frontier Theater
2026年10月3日（土）
【ニューヨーク】Gramercy Theatre
2026年10月23日（金）
BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/
Official Website：https://befirst.tokyo/
「LaLaLa Festival」は、ジャンルや世代を超えた多彩なアーティストが集結するインドネシア最大級の音楽フェスティバル。昨年は3日間で約6万人を動員し、東南アジアを代表する音楽フェスとして存在感を高めている。
BE:FIRSTは先日、アジア・北米を巡る「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催も発表しており、グローバルシーンへ向けた活動を本格化。今回の「LaLaLa Festival 2026」出演は、その勢いを象徴する新たな一歩となる。
＜ライブ情報＞
『LaLaLa Festival 2026』
開催日：2026年8月22日（土）23日（日）
※BE:FIRSTの出演は8月23日（日）
会場：Jakarta International Expo （JIEXPO）（インドネシア・ジャカルタ）
主催：The Group
ワールドショーケース情報
『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』
チケット詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase
【バンコク】Samyan Mitrtown Hall
2026年9月25日（金）
【台北】Legacy TERA
2026年9月27日（日）
【マニラ】New Frontier Theater
2026年10月3日（土）
【ニューヨーク】Gramercy Theatre
2026年10月23日（金）
BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/
Official Website：https://befirst.tokyo/