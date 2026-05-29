JO1やINI、ME:Iを生んだサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』が28日に配信。第3回の順位発表式の様子が公開され、デビューメンバー決定となる最終回へと進む22人が明かされました。

■激しい順位変動

式にはこれまでのバトルを勝ち抜いてきた練習生34人が出席。約1週間の投票期間に、595万5944票もの累積投票数があったことが明かされると、スタジオでは大きなどよめきが起こりました。

今回、注目されたのが激しい順位変動です。

第1回、第2回と首位をキープしていた加藤大樹さん（21）が9位ランクダウンし、10位に。代わって、前回7位のオ・シンヘンさん（22）が1位につけました。また、32位であった岡田侑磨さん（20）は15位順位を上げ、17位へジャンプアップを見せました。

Xのトレンドでは練習生の名前や『#日プ新世界』など、番組に関するキーワードが上位を占めるなど話題となりました（主催者発表）。

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、国民プロデューサー（日本国内の視聴者）とSEKAIプロデューサー（海外からの視聴者）による投票でデビューするメンバーが決定するサバイバルオーディション番組です。

今回からグローバルに重点を置いた加重方式も採用され、SEKAIプロデューサーによる投票を70％、国民プロデューサーによる投票を30％でポイントを算出し、そのポイントが上位12位以内である『Global Ranker』は脱落順位の練習生であっても、次のステージへ進むことができます。今回、通常の上位20人に加え、小清水連さん（20）とユ・ヒョンスンさん（22）の2人が『Global Ranker』となり、計22人が最終回へ駒を進めました。

この番組は6月6日に最終回を迎え、上位12人のデビューメンバーが決定。午後1時30分〜午後3時25分に行われる『FINAL （第二部）』の模様は、生放送ならびに生配信される予定です。

■『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』 第3回順位

1位 SHINHAENG（オ・シンヘン）

2位 YURA（安部 結蘭）

3位 YOSHIKI（矢田 佳暉）

4位 KOSUKE（照井 康祐）

5位 RYOGA（飯塚 亮賀）

6位 SIYOUNG（パク・シヨン）

7位 RICKEY（チェン・リッキー）

8位 ISSA（柳谷 伊冴）

9位 YUKI（後藤 結）

10位 K.DAIKI（加藤 大樹）

11位 K.TAKUTO（熊部 拓斗）

12位 RYUJI（杉山 竜司）

13位 OSUKE（土田 央修）

14位 TOWA（濱田 永遠）

15位 KEITO（小野 慶人）

16位 KOSHIRO（青沼 昂史朗）

17位 YUMA（岡田 侑磨）

18位 CHISATO（小林 千悟）

19位 ADAM（アダム・ナガイ）

20位 GOTEN（倉橋 吾槙）

【Global Ranker】10位 KO.REN（小清水 蓮）11位 HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）