◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス１―５中日（２９日・京セラドーム大阪）

オリックスが中日に逆転負けし、交流戦ホーム５連勝を逃した。同点の７回、３番手・寺西が２死満塁から４番・細川に勝ち越しの左前２点打を献上。救援転向後、初黒星を喫した。岸田監督は「じわじわと、やっぱり先頭を出すと徐々に首を絞められるというか、苦しくなってくる。投げる球もなかなか慎重になっていくし、先頭さえきっちり取っていければ大丈夫だと思う」と指摘。その上で「後ろの方を投げていると、勝ち負けに直接関わる。当然、負ける日も出てくるけど、切り替えてやってもらう」と、奮起を促した。

８回には５番手・阿部が２失点。先発・ジェリーは５回２／３を６安打１失点、９奪三振と粘りを見せたが、３勝目はお預けとなった。打線は２７日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）の５回を最後に、２２イニング連続適時打なし。指揮官は「逆にうちは先頭が出られなかったので、なかなか難しかった。きのうに続いて、ちょっと今日も痛い負けではあった」と唇をかんだ。