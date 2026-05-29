「今回は質疑応答です」

広島羽月 お立ち台で見せた初々しい“坊主頭”の意外な理由

「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した罪で有罪判決を受けた元広島の羽月隆太郎氏（26）が、28日夜の“激白会見”に続き、翌29日にもTikTokでライブ配信を行った。

前日の配信では、事件の経緯や逮捕後に否認を続けた理由に加え、球団内の“共犯者”や壮絶ないじめについても言及していた。それだけに、「質疑応答」となれば、ファンの関心が“共犯者”の存在や、いじめに関わった人物に向くのは当然だった。

さらなる“暴露”が飛び出すのではないか――。古巣・広島の現役選手も戦々恐々となる中で行われた配信だったが、フタを開けてみれば、「共犯者は誰ですか？」「誰にイジメられたの？」といった事件に関する質問はことごとくスルー。羽月氏が回答したのは「好きな寿司ネタ」「好きなコンビニ」「筋トレの方法」など、事件とは無関係の質問ばかり。拍子抜けする内容に終始した。

広島サイドにとっては、ひとまず胸をなで下ろす配信となったはずだ。

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日刊ゲンダイDIGITALでは、羽月が前日に行った涙の会見の全文を掲載している。●関連記事 【会見全文】涙の激白 広島内で「関与は6人」「壮絶イジメ」「裏切り」 から要チェックだ。