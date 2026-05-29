【ワシントン＝阿部真司】米国とイランの戦闘終結に向けた詰めの協議は、ホルムズ海峡の扱いを巡って難航しているとみられる。

自由な航行を主張する米国に対し、イランは自らが海峡を管理する主張を譲らず、駆け引きが続いている。最大の焦点となるイランの核問題は「棚上げ」された形で、最終決着の難しさも浮き彫りにしている。

米イランが暫定合意した「覚書」は、ホルムズ海峡を段階的に正常化する計画が盛り込まれている。ベッセント米財務長官は２８日の記者会見で「ホルムズ海峡は自由な航行が確保されなければならない」と述べ、米国の立場を改めて強調した。

ホルムズ海峡は国連海洋法条約が定める「国際海峡」にあたり、米側はイランの通航料徴収を容認しない姿勢を堅持する。イランは友好国で対岸のオマーンと通航を共同管理する案も提示し、双方のせめぎ合いが続いている。

ただ、イランにとっては、ホルムズ海峡の開放は米国の海上封鎖解除につながる可能性が高く、譲歩する余地は残っている。トランプ政権は、覚書の段階で海峡問題については解決のメドを立て、協議の「前進」を国内にアピールしたい考えとみられる。

覚書が合意に至っても、棚上げされたイランの核開発に関する議論は、長期にわたる可能性が高い。

イランは、平和利用の核開発の放棄は断固として認めない方針だ。米国はこれまでの協議で、高濃縮ウランの廃棄を求め、濃縮活動については２０年間の停止を提案したと報じられている。しかし、核開発を譲れば、イラン指導部の威信は揺らぐ。イランの最高指導者は高濃縮ウランの搬出についても「容認しない」と指示したとされる。

覚書で示す６０日間の交渉で、高濃縮ウランの処分方法や濃縮活動への対応を協議するとされるが、この期間が延長されるとの臆測は既に飛び交っている。交渉が長引けば双方に不満が強まり、偶発的な軍事衝突を招き、交渉が決裂するリスクが高まるとみられる。