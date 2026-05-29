北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判。29日、被告人質問が行われ、女は女子高校生の態度に「イライラしていた」と述べました。

■“主犯格”女「橋から落下させていません」

注目された“主犯格”とされる女の言葉。

内田梨瑚被告

「イライラしていた」

「本当の目的って何だろうと、いろいろ考えて不安でした」

自らの言葉で、事件について言及しました。

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殺人や不同意わいせつ致死などの罪に問われている内田梨瑚被告（23）。

内田被告は2024年4月、北海道旭川市の神居大橋で女子高校生を全裸にしたほか、川に落とし殺害したとされています。

ただ、25日に行われた初公判で、内田被告は…。

内田梨瑚被告

「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」

殺人などについて、起訴内容を一部否認。

弁護側は、内田被告が女子高校生を橋に残し現場から立ち去る途中、叫び声と大きな音がした、と主張しています。

■「落下させてない」「両手で押した」食い違う主張

これに真っ向から対立する証言をしたのが、同じ殺人などの罪ですでに懲役23年の判決が確定している、“共犯”小西優花受刑者（21）。小西受刑者は事件当日、行動を共にしていた内田被告の“舎弟”です。

小西優花受刑者

「梨瑚さんが肩甲骨のあたりを両手で押しました」

「落下させていない」と主張する内田被告側と「梨瑚さんが押した」と主張する小西受刑者。

“核心部分”で食い違う両者の主張。裁判5日目の29日に行われたのは「被告人質問」。始まったのは弁護側の質問です。

■事件の発端“SNSトラブル”について

まずは事件の発端、“SNSトラブル”について。

事件前に女子高校生が、内田被告がラーメンを食べている写真を無断投稿していました。

この点について聞かれると…。

内田梨瑚被告

「本当の目的って何だろうと、いろいろ考えて不安でした」

そして、女子高校生と電話をしたといいます。

内田梨瑚被告

「（女子高校生は）『いい写真だったので』と言っていました。『いい写真だったら勝手に使っていいと思ってんの』と言いました」

弁護士

「被害者（女子高校生）は？」

内田梨瑚被告

「『すみません』と言いました」

■“現場を離れた後に悲鳴と音が聞こえた”と主張

その後、女子高校生を呼び出した内田被告。

内田梨瑚被告

「（女子高校生が）『すみません』と謝るばかりで、理由は聞き出せませんでした。『お金を払うので許してほしい』と言ってきました」

会う前の心境については、こう述べています。

内田梨瑚被告

「（女子高校生の）態度にイライラしていた」

か細い声で質問に答えた内田被告。時折、質問に対して数秒考え、言葉を詰まらせる様子もありました。

そして“事件の核心”に迫る、橋の上での状況について…。

内田梨瑚被告

「『うちら帰るから』と、携帯と4000円を置いて車の方に戻りました」

弁護士

「立ち去るときは？」

内田梨瑚被告

「走りました。心霊スポットで怖かったからです」

内田梨瑚被告

「（走り出して）5、6秒してから音がしました。『きゃー』『ダン』という音が聞こえました」

現場を離れた後に、悲鳴と音が聞こえたと主張。内田被告の被告人質問は、来週も行われる予定です。