台風第６号の影響で、６月１日から３日頃にかけて、東日本、西日本、沖縄地方と奄美地方では、大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

【画像】今後の進路を詳しく 関東地方直撃の可能性も

右に大きく弧を描き、日本列島を縦断する可能性も出ています。

［気象概況］

台風第６号は、２９日１５時にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心から半径４４０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

■今後の動き



台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。３日には暴風域を伴って西日本に接近する見込みです。その後、東日本に近づく可能性があります。



［防災事項］

沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日にかけて大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

西日本では、２日から３日頃にかけて大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、大荒れや警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

東日本では、２日から３日頃にかけて大雨となり、台風の進路等によっては、大荒れや大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。

■今後の詳しい進路と勢力、位置を見る

台風第6号(チャンミー)

2026年05月29日18時45分発表

29日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯16度05分 (16.1度)

東経132度30分 (132.5度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)

30日06時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯17度05分 (17.1度)

東経130度55分 (130.9度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

30日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度30分 (18.5度)

東経129度30分 (129.5度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

■31日ごろから沖縄に接近か

31日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯21度10分 (21.2度)

東経127度35分 (127.6度)

進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)

01日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯24度50分 (24.8度)

東経126度25分 (126.4度)

進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 960 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)

02日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 東シナ海

予報円の中心 北緯29度30分 (29.5度)

東経128度40分 (128.7度)

進行方向、速さ 北北東 25 km/h (13 kt)

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 230 km (125 NM)

暴風警戒域 全域 420 km (225 NM)

03日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 紀伊半島沖

予報円の中心 北緯33度35分 (33.6度)

東経136度30分 (136.5度)

進行方向、速さ 東北東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 330 km (180 NM)

暴風警戒域 全域 520 km (280 NM)