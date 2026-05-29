映画「黒牢城」（６月１９日公開）のジャパンプレミアレッドカーペットセレモニーが２６日に東京都内で行われ、出席した主演本木雅弘（６０）の姿に驚きが広がっている。

菅田将暉、吉高由里子、宮舘涼太らと登壇。髪をバックにかきあげ、黒ジャケットに白パンツ姿。吉高由里子をエスコートし、壇上では宮舘涼太と息の合ったキレキレのターンを披露した。

イベントに姿を見せるのは久しぶりだった。

ネットでも話題となり「本木雅弘さんが６０歳だと知って驚愕している」「努力してんだろな」「本木雅弘さんが６０歳って絶対おかしい若すぎる」「本木雅弘（６０）ってかっこよ過ぎじゃろ！！あれになる事に決めました」「異次元に美しすぎた」「声出た」「このビジュアルで６０歳還暦」「還暦？？あり得ん。昔から変わってなさすぎ」「かっこよすぎんか。俳優としての演技も素晴らしすぎる」「さすが元シブがき隊」「クルっとターン キレがあって素敵」「めっちゃかっこええな」と反応する投稿が集まっている。