◇交流戦 巨人4―2日本ハム（2026年5月29日 エスコンF）

巨人は29日、エスコンフィールドで日本ハムと対戦し、4―2で勝利した。日本ハムから昨年オフにFAで巨人入りした松本剛外野手（32）が6回に右前適時打を放つなど、古巣相手に初安打、初打点。先発の井上温大投手（25）は5回3安打2失点で4勝目を挙げた。

松本は一塁ベース上で拳を握って喜びを爆発させた。3―2の1点リードで迎えた6回2死三塁の好機。松本は日本ハム先発の達のカウント2ボール2ストライクからの5球目の152キロ直球を右前へはじき返した。

古巣相手に初安打が貴重な中押しタイムリー。この1点で試合の流れを引き寄せた。投げては先発の井上が5回3安打2失点で降板したが、田中瑛、船迫、大勢とつないで、最後は守護神マルティネスが締めた。

橋上秀樹監督代行はヤクルトでの現役時代に指導を受け、楽天ではヘッドコーチとして師事し、日本ハム・新庄剛志監督も阪神の選手時代に野村監督の下でプレー。「野村克也門下生対決」となったが、投打がかみ合い先勝した。

橋上監督代行は「移動（しての）ゲームは大変だったんですけど、1戦目を取りましたんでね。なんとか3連戦を勝ち越せるように明日もまた頑張りたいと思います」とし、メンバー表交換の時に新庄監督との会話について問われると「新庄監督とは結構、昔から付き合いがありまして。本当に久しぶりだったもんで。感動の抱擁にはなりませんでしたけども。されるのかなって心配しましたけど。でも、笑顔で橋上さんって来てくれましたので、私もそれに応えた感じです」と語った。