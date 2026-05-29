peco「味さえよければええやろ」失敗したオムライス弁当公開「親近感わく」「失敗に見えない」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】タレントのpecoが5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のために作ったオムライス弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳ママタレ「親近感わく」失敗したオムライス弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。弁当箱にはご飯の上にふんわりとした卵とケチャップ、パセリをのせたオムライスが詰められており、サイドにはブロッコリーとトマトも添えられている。「たまごも失敗して ケチャップぶちょって出て失敗したけど 味さえよければええやろオムライス」と、お弁当作りの舞台裏をお茶目に明かした。
この投稿に、ファンからは「失敗に見えない」「味が良ければ大丈夫」「親近感わく」「彩りが可愛くて気分が上がる」「美味しそう」といった声が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「親近感わく」失敗したオムライス弁当
◆peco「味さえよければええやろ」オムライス弁当を披露
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。弁当箱にはご飯の上にふんわりとした卵とケチャップ、パセリをのせたオムライスが詰められており、サイドにはブロッコリーとトマトも添えられている。「たまごも失敗して ケチャップぶちょって出て失敗したけど 味さえよければええやろオムライス」と、お弁当作りの舞台裏をお茶目に明かした。
◆pecoの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「失敗に見えない」「味が良ければ大丈夫」「親近感わく」「彩りが可愛くて気分が上がる」「美味しそう」といった声が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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