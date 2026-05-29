2児の母・青木裕子、楽しみながら作った市松模様の弁当公開「海苔アートが美しい」「センスありすぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】フリーアナウンサーの青木裕子が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「海苔アートが美しい」市松模様のご飯弁当
青木は「カットしたアジ2枚でチーズを挟んだアジフライ」をメインとしたお弁当の写真を投稿。カラッと揚がったアジフライの他、トウモロコシや卵焼きなども盛り付けられている。白ごはんの上には、四角形にカットした海苔が市松模様のように並べられており、見栄え抜群の仕上がりとなっている。
また、ランチベルトとして使用するカワウソの人形にアジフライのソースが入った魚の形の容器を持たせた姿も披露。「こうやって持たせたくてソースを3つに かわい〜って言ってるのは私」と明かし、「楽しみながらお弁当作りたい」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「センスありすぎ」「彩りもバッチリ」「全部美味しそう」「海苔アートが美しい」「蓋を開けるのワクワクしそう」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「海苔アートが美しい」市松模様のご飯弁当
◆青木裕子、見栄え抜群の手作り弁当披露
青木は「カットしたアジ2枚でチーズを挟んだアジフライ」をメインとしたお弁当の写真を投稿。カラッと揚がったアジフライの他、トウモロコシや卵焼きなども盛り付けられている。白ごはんの上には、四角形にカットした海苔が市松模様のように並べられており、見栄え抜群の仕上がりとなっている。
◆青木裕子の投稿に「海苔アートが美しい」の声
この投稿に、ファンからは「センスありすぎ」「彩りもバッチリ」「全部美味しそう」「海苔アートが美しい」「蓋を開けるのワクワクしそう」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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