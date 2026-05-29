ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「いい奴だから仲良くしてやって！」と夫の女友だちが厄介…結婚して… 「いい奴だから仲良くしてやって！」と夫の女友だちが厄介…結婚してからも義母とまでお出かけしていた!? 「いい奴だから仲良くしてやって！」と夫の女友だちが厄介…結婚してからも義母とまでお出かけしていた!? 2026年5月29日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 朝4時まで2人で飲んで、義母ともお出かけする仲…夫の女友だちとしては、ちょっと距離が近すぎませんか？夫は「腐れ縁だから」と軽く流すけれど、ミキさんの不安はそう簡単には消えないはずです。義母まで巻き込んだこの関係、ミキさんはどこまで我慢できるのでしょうか…。>>【まんが】男女の友情は成立する？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】男女の友情は成立する？ お母さんごめんなさい…きっと私が犯人だって信じてしまう【お宅のお子さんが万引きしました Vol.36】 「いらっしゃ〜い」ってここ私の家だよね？出産後に帰宅したら…【私の新居に義母が先に暮らしていました 第1話】