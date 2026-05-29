二宮和也『とぶ！ぴあ』6月号の表紙に登場！映画業界を代表するキーパーソンふたりとの鼎談も

二宮和也が、6月8日発売の月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』6月号の表紙に登場する。

6月号の表紙は、表裏でふたつのビジュアルが楽しめるダブル表紙。一方には、新企画「シークレットシネマ」の“顔”を務める二宮和也が登場。

もう一方には、ワールドカップイヤーにあわせ、サッカー日本代表・森保一監督を、情報誌『ぴあ』の表紙を長年手掛けてきたイラストレーター・及川正通が描き下ろした。

■二宮和也×映画界のキーパーソン「映画館は“未知との遭遇”の場」

巻頭特集のテーマは「エンタメが生まれる“場所”の力」。自宅にいながら映画やライブを楽しめる時代に、それでも私たちが映画館や劇場、ライブハウスに足を運ぶのはなぜか 。映画館・劇場・ライブハウス・街角という4つの“場所”を切り口に、いまだからこそ届けたいエンタテインメントの魅力に迫る。

「好きな人の好きなものを知りたい」。その真っすぐな想いを、映画館へ向かう第一歩にしたい。そんな考えから立ち上がった「シークレットシネマ」のアンバサダーとなった二宮和也と、映画業界を代表するキーパーソンふたりによる豪華クロストークが実現。

登壇するのは、二宮和也、松岡宏泰（東宝株式会社 代表取締役社長 社長執行役員／東宝東和株式会社 取締役会長）、佐々木伸一（佐々木興業株式会社 取締役会長／全国興行生活衛生同業組合連合会 会長代理）の3名。

「映画館で映画を観る」という、当たり前のようでいて、昨今はその限りでもなくなった体験に、人はなぜ惹かれるのか。作り手・興行・観客、それぞれの視点から“映画館という場所”の魅力を語り合う。

その他、今回の巻頭特集では、演出家・いのうえひでのり×脚本・演出家・福原充則の対談、フラワーカンパニーズの鈴木圭介とグレートマエカワのインタビューなどが掲載される。

さらに、マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）の2号連続特集の第2弾も。

今回は、海外版・日本版あわせてポスタービジュアル全12種を一挙公開。映画を読み解く4つのポイント解説とともに、“キング・オブ・ポップ”の栄光と人生を、公開前に深掘りする。

書籍情報

2026.06.08 ON SALE

月刊ぴあ『とぶ！ぴあ』6月号

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