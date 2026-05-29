事実上の戦力外→残留に

米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）から本拠地でフィリーズとの3連戦に臨む。主力野手に負傷者が続出する“緊急事態”の中、オフ日だった28日（同29日）に思わぬ朗報が飛び込んだ。

ドジャースは、事実上の戦力外（DFA）となっていたサンティアゴ・エスピナル内野手がウェーバーを通過し、傘下3Aにマイナー降格となって残留すると公示した。米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xも「エスピナルに代わってロースター入りしたキケ・ヘルナンデスは2試合目でIL入りした。ロサンゼルスはエスピナルを3Aにマイナー降格させた」と、激しく動くロースターの状況を伝えた。

他球団への移籍する可能性もあった中での残留に、国内外のファンからは驚きと安堵の声が上がっている。

「他のどのチームも彼を獲得しようとしなかったなんて驚きだ」

「大勝利だ」

「おかえり！」

「彼は終盤、必要な時に大きな戦力になるだろう。ウェーバーを通過してくれて嬉しい」

「マジ？」

「お、よかった」

ドジャースはここ数日間で“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスと、テオスカー・ヘルナンデスが負傷者リスト（IL）入り。内外野守れるユーティリティー性もあるエスピナルの残留は思わぬ朗報となった。



（THE ANSWER編集部）