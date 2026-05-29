◇交流戦 オリックス1─5中日（2026年5月29日 京セラドーム）

オリックス・岸田監督は「昨日に続いて痛い負けではあったんですけどね」と、連夜の逆転負けに表情をゆがめた。

同点の7回に3番手・寺西が2死満塁を招き、細川に左翼へ勝ち越しの2点適時打を献上。前日28日のDeNA戦で京田に逆転3ランを被弾して敗戦投手となった吉田同様、先頭打者に許した安打が失点を招いただけに、指揮官も「リリーフ陣も、なんとか先頭を取ったらね、だいぶ違うと思うんですけどね…」と課題を指摘した。

寺西はこれで中継ぎに配置転換後は初黒星。12球団最年少の指揮官は「こうやって後ろの方をやっていると、勝ちか負けが直接関わるところでのリリーフになってくる。当然負ける日も出てくるでしょうけどね。切り替えてやってもらいます」と、2年目右腕の背中を押した。

また、右ふくらはぎ付近に受けた死球の影響で登録を外れ、この日の試合前練習で1軍に再合流した太田に関しては「どうでしょうね。状態によりますね」と、最短での登録が可能となる来月2日での昇格に関しては慎重な姿勢を示した。この日はグラウンド上で打撃練習を行った一方、守備や走塁練習は行わなかった。今後も1軍の練習に参加し、状態を判断するもようだ。