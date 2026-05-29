BE:FIRST、インドネシア最大級の音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』出演決定 グローバル展開を本格化
BMSGに所属する6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、8月22日、23日にインドネシア・ジャカルタのJakarta International Expo（JIEXPO）にて開催される音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』に出演することが決定した。BE:FIRSTは8月23日に出演予定。
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『LaLaLa Festival』は、ジャンルや世代を超えた多彩なアーティストが集結する、インドネシア最大級の音楽フェスティバル。昨年は3日間で約6万人を動員し、東南アジアを代表する音楽フェスのひとつとなっている。
今回のラインナップには、Steve Lacy、Rex Orange County、FLO、HONNEら世界的人気アーティストが名を連ねており、その中でBE:FIRSTはインドネシアで初のパフォーマンス、そして現地フェス出演を果たす。
BE:FIRSTは先日、アジア・北米を巡る『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』の開催も発表しており、グローバルシーンへ向けた活動を本格化。今回の『LaLaLa Festival 2026』出演も、その活動の一環となる。
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