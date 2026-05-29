◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）

巨人の松本剛外野手が、古巣の日本ハムから値千金のタイムリーを放った。１点リードの６回２死三塁から、しぶとく右前打で貴重な追加点。エスコンフィールドの大歓声に技ありの一打と、笑顔で応えた。

試合後のヒーローインタビューは以下の通り。

―２死三塁。あと一本欲しい場面でした

「もう気持ちで。その前の打席で同じ場面で打ててなかったので、何とか、かえそうと。それだけでした」

―３試合連続ヒット。自身の状態は

「なかなか（試合に）出られてなくて、エスコンが近づくにつれ、何とか出たいと思ってやっていたので、試合に出られて嬉しいです」

―エスコンの大きな歓声

「本当にたくさんのジャイアンツファンが北海道にもいて、僕のことを応援してくれているファンの皆様がここ北海道でいるっていうのが分かっていたので、何とか打って恩返しできたらと思ってやりました。明日からも頑張りたいと思います」

―最後にファンへメッセージを

「本当にここエスコンで野球をしていて、両チーム、ファンともに、すごく熱い声援を送ってくれて、我々選手たちすごく楽しく野球をやれています。明日からの２試合も全力で応援して頂いて、ジャイアンツが勝てるように活躍したいと思うので、熱い声援をお願いします！」