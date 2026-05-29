公判で検察官が起訴事実と矛盾する証拠を把握しながら立証を続けたのは違法だとして、詐欺罪で起訴され、無罪が確定した名古屋市の会社役員男性（６３）が国に５５０万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が２９日、名古屋地裁であった。

笹本哲朗裁判長は「矛盾を容易に認識できたのに起訴事実を維持した検察官の判断は行き過ぎだ」とし、国に１１０万円の支払いを命じた。

男性は２０１９年、虚偽の債権を担保に知人から融資金名目で３０００万円を詐取したとして起訴された。１審・名古屋地裁は２１年に有罪判決を言い渡したが、２審・名古屋高裁でこの知人と融資を仲介した弁護士のＬＩＮＥ履歴の存在が明らかとなり、１審で証拠採用された証言との矛盾が判明した。

男性は２３年の差し戻し審で無罪となり、確定。名古屋地検の検察官がＬＩＮＥ履歴を１審判決前に入手し、起訴事実に反していると知りながら有罪の論告をしたのは違法だとして提訴していた。

判決は、検察官の対応について「矛盾を容易に認識できたのに、漫然と論告をした」などとして国家賠償法上違法と認定し、「裁判所や弁護人に経緯を説明し、立証が難しい場合は断念すべきだった」と指摘。「有罪判決を受ける危険にさらされ、実際に一度は有罪判決を受けた原告の精神的苦痛は大きい」とした。

名古屋地検の野村安秀次席は「判決内容を精査中で、今後の対応は関係機関と協議するなどして検討したい」とコメントした。