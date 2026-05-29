男子プロバスケットボールＢリーグの年間表彰式が２９日、東京・有明ガーデンシアターで行われた。今季から北海道に加入した、２４年パリ五輪代表の富永啓生はベストファイブに選出。トロフィーを手に「このような賞をいただけてすごく光栄。この賞に恥じないように、全力でプレーしたい」と胸を張った。特別表彰として最優秀インプレッシブ選手（ＭＩＰ）にも選ばれた。

参戦１年目の今季、日本人選手では最高の１試合平均１９・５点をマーク。持ち味の３ポイントシュート成功率は３５・６％、フィールドゴール決定率は４６・６％だった。「１年目にしては、それなりの活躍はできたと思う」と充実したシーズンとなった。クラブは東地区５位、ワイルドカード争いでも５位と、チーム初のチャンピオンシップ（ＣＳ）進出はあと一歩届かず。「ＣＳに行けなかったので、しっかりとＣＳに導きたい。個人としてもチームの必要なところで、しっかり点をとって、引っ張っていけるように、頑張っていきたい」と来季への目標も語った。

シーズン序盤は自身が引っ張っていかなければと言う思いが強すぎ、思うようなプレーができなかった。試合を重ね、チームメートとの連携も図れるようになり、Ｂリーグのスタイルにアジャストしていった。「チームのケミストリー的にも、時間が経つにつれてどんどん良くなっていった。みんながみんなを信頼してプレーできていた」と今季の戦いを振り返った。

昨季までは米下部Ｇリーグでプレー。Ｂリーグはインターネット配信でよく視聴していたというが、実際に１年目のシーズンを終え「レベル感はだいたい分かっていたが、やっぱりレベルは高いなと思った」と驚かされたという。この日もベストファイブのうち４人は外国籍選手となり、「外国人選手のレベルはＮＢＡに近い」と話すほど、リーグ全体がハイレベルだったと話した。来季からはＢプレミアが始まり、より海外勢の活躍も予想される。「リーグのトップ選手になれるように頑張りたい」と力を込めた。