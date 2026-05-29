1児の母・内山理名、ヘルシー朝食ショット公開「お皿もおしゃれ」「外国みたいで素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/29】女優の内山理名が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「お皿もおしゃれ」朝食にボールいっぱいのグリーンサラダ
内山は「Good morning」とつづり、朝食を公開。「朝からボールいっぱいのグリーンサラダが食べたくて」と、深皿にたっぷり盛られたグリーンサラダに、クロワッサンとコーヒーを添えた朝食を披露した。「寝不足の朝もささやかな幸せでごきげんに よい1日を！」とメッセージを添えている。
この投稿には「理想の朝ごはん」「お皿もおしゃれ」「美味しそう」「外国みたいで素敵」といった声が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「お皿もおしゃれ」朝食にボールいっぱいのグリーンサラダ
◆内山理名、ボールいっぱいのグリーンサラダ朝食公開
内山は「Good morning」とつづり、朝食を公開。「朝からボールいっぱいのグリーンサラダが食べたくて」と、深皿にたっぷり盛られたグリーンサラダに、クロワッサンとコーヒーを添えた朝食を披露した。「寝不足の朝もささやかな幸せでごきげんに よい1日を！」とメッセージを添えている。
◆内山理名の投稿に反響
この投稿には「理想の朝ごはん」「お皿もおしゃれ」「美味しそう」「外国みたいで素敵」といった声が寄せられている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】