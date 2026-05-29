◇交流戦 巨人4―2日本ハム（2026年5月29日 エスコンF）

巨人は29日、エスコンフィールドで日本ハムと対戦し、4―2で勝利した。日本ハムから昨年オフにFAで巨人入りした松本剛外野手（32）が6回に右前適時打を放つなど、古巣相手に初安打、初打点。先発の井上温大投手（25）は5回3安打2失点で4勝目を挙げた。

一塁ベース上で拳を握って喜びを爆発させた。3―2の1点リードで迎えた6回2死三塁の好機。松本は日本ハム先発の達のカウント2ボール2ストライクからの5球目の152キロ直球を右前へはじき返した。

ヒーローインタビューで松本は古巣の球場から大きな歓声を受けた。「もう気持ちで。その前の打席、同じ場面で打てていなかったので、何とか（走者を）還そうとそれだけでした」と語った。「なかなか（試合に）出られてなくて、エスコンが近づくにつれ、何とか出たいなと思ってやっていたので、試合に出られてうれしい」とし、温かい声援に「本当にたくさんのジャイアンツファンが北海道にもいて、僕のことを応援してくれているファンの皆様がここ北海道にいるとわかっていたので、何とか打って恩返しをできたらと思って…やりました」と話すと大きな拍手に包まれた。

古巣相手に初安打が貴重な中押しタイムリー。この1点で試合の流れを引き寄せた。投げては先発の井上が5回3安打2失点で降板したが、田中瑛、船迫、大勢とつないで、最後は守護神マルティネスが締めた。

橋上秀樹監督代行はヤクルトでの現役時代に指導を受け、楽天ではヘッドコーチとして師事し、日本ハム・新庄剛志監督も阪神の選手時代に野村監督の下でプレー。「野村克也門下生対決」となったが、投打がかみ合い先勝した。