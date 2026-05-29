◇交流戦 ロッテ0―1阪神（2026年5月29日 ZOZOマリン）

ロッテは先発の田中がボール先行の苦しい投球も6回を3安打1失点の粘投も打線が阪神の先発・高橋の前に2安打と沈黙。今季7度目の零敗で連勝は3でストップ、勝率5割復帰は目前にして借金2に逆戻りした。

田中は失点こそ2回1死満塁から中野の二ゴロの間の1点だけに抑えたが、初回30球、2回は35球を費やした。3回以降は6回まで完全に抑えたものの、115球を投げて降板。本人は「粘れたところは良かったですが、立ち上がりのところはしっかり反省したい」とコメント。

サブロー監督は「4回で100球近く投げて、リズム悪く、野手にも迷惑かけたと僕は思っているんですけど、今日の1試合に限ったことじゃないんで自分で何かを変えるか、僕が変えるか、ちょっと考えようかなと思ってます」と右腕に猛省を促した。

打線は8回2死一、三塁、9回にも2死一、二塁と一打同点の場面をつくったが、あと1本が出なかった。「最近真っすぐを打ててきてるんで、こういう良いピッチャーになった時にどう対処するかと思って楽しみにしてた」という指揮官だが、わずか2安打という結果に「やっぱり良いピッチャーが来たら、まだまだ、ひよっこばっかりやなと思います」と残念そうに振り返った。