共働きでタワマン住まい、なのに家事も育児も妻担当。外面ばかりが良い夫
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「憧れのタワマン生活。ここに住めば、すべてがうまくいくと思っていました」
同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情とは。
念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで、一家は新天地での幸せいっぱいな生活がスタートします。
主婦の舞は同じタワマンに住むママである香織（中層階在住）と恵（高層階在住）とすぐに仲良くなりますが、小学5年生の息子・悠真が入った野球チームで、転入早々彼がエースになったことにより、徐々に不協和音が…。
さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていくエピソードをお送りします。
※本記事は窓際三等兵原著、グラハム子著の書籍『タワマンに住んで後悔してる』から一部抜粋・編集しました。
タワマンの中層階に住む香織は、低層階に住む舞からの連絡にうんざりしている模様。
家事に育児に仕事にと忙しい彼女の悩みとは？
■◆外面がいいだけ
自分だけが仕事も家事も頑張っていて、夫は真面目に取り合ってくれない。
共働き家庭のこんなお悩み、もし同じ状況になってしまったらあなたはどうしますか？
原著＝窓際三等兵、著＝グラハム子／『タワマンに住んで後悔してる』