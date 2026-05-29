◇プロ野球 交流戦 巨人4−2日本ハム（29日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

巨人が日本ハムとの交流戦3連戦のカード初戦をとりました。

巨人は初回、先頭の泉口友汰選手がフォアボールで出塁すると、吉川尚輝選手がヒットを放ちノーアウト1塁3塁のチャンスを作ります。ここで丸佳浩選手がタイムリーを放ち、先制に成功。なおも1アウト1塁2塁のチャンスで大城卓三選手がタイムリーを放ち、初回に2点を奪いました。

しかし2回、この日先発の井上温大投手が万波中正選手にツーベースヒットを許すと、続く野村佑希選手にタイムリーを浴び1点を返されます。さらに4回には、ヒットとフォアボールなどで1アウト1塁3塁のピンチを背負うと野村選手の犠牲フライで同点とされました。

それでも5回、吉川選手がヒットで出塁。さらに盗塁など2アウト2塁のチャンスを作るとダルベック選手がタイムリーツーベースを放ち、勝ち越しに成功。6回には2アウト3塁で松本剛選手がタイムリーを放ち、点差を2点に広げました。

6回から継投に入った巨人の中継ぎ陣は日本ハムにヒットを許さない安定した投球を披露。9回は守護神のライデル・マルティネス投手がヒット1本許しますが無失点で締め4-2で勝利し、カード初戦を白星としました。

勝利投手となった井上投手は今季4勝目(4敗)を挙げています。