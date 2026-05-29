◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）

巨人が日本ハムに競り勝った。同点の５回に盗塁を絡めてダルベック内野手が値千金の勝ち越し打。６回は手堅く二塁へ犠打で送って松本剛外野手が、古巣相手にしぶとくタイムリーを放った。先発の井上温大投手は阪神戦の７失点ＫＯから立ち直り、５回２失点の粘投で４勝目（４敗）。橋上秀樹監督代行が６回からスパッと継投に切り替え、小刻みなリレーで逃げ切った。橋上監督代行の新体制となった交流戦はこれで２勝２敗の五分に戻した。

ボールを見極め、しぶとく食らいついた。巨人打線は日本ハム先発の達投手の１５０キロ超の直球とフォークのコンビネーションに、センター返しを意識した「つなぎの打撃」で対抗した。初回、先頭の泉口が粘って四球で出塁すると、吉川尚輝が中前へヒットをはじき返し一、二塁。ここで３番・丸が追い込まれてから粘り、逆方向へ叩きつけた打球が高く弾み、三塁の頭を越えた。「何とか前に飛ばして、事を起こすことができればという気持ちでした。いいところに飛んでくれました。ナイス事起こしです」というベテランの一打で先制。この回、大城の９試合連続安打となるタイムリーも飛び出し２点を先取した。初回の１イニングだけで、達に４０球を投じさせた。

ジャイアンツ先発の井上は、名誉挽回を誓ったマウンドだった。２２日の阪神戦（東京ドーム）で、背信の４回７失点ＫＯ。杉内投手チーフコーチにも戦う姿勢を問われていた。中６日での登板となったこの日は、立ち上がりから内角を攻める強気の投球を披露。２、４回に１点を失って同点に追いつかれたが、後続を何とか断って勝ち越しを許さなかった。

再び打線がつながったのが５回だ。１死から吉川尚が安打で出塁すると、すかさず二盗に成功。２死後、ダルベックが勝ち越し二塁打を放った。「チャンスだったので積極的にいったよ」という助っ人砲の一打で試合の主導権を握りなおすと、６回は無死一塁から岸田がきっちりと送りバントを決めて１死二塁に。２死三塁となってから、松本剛がしぶとくタイムリーを右前へ運んだ。古巣相手に、ベテランの技ありの打撃技術が光り、リードを２点に広げた。

先発の井上は結局、５回のピンチも狙い通りの併殺打で切り抜け、５回を２失点。「先制してもらったので、初回から全力でいきました。とにかく気持ちで負けないように投げました。岸田さんはじめ野手の皆さんに助けてもらいながら最低限の５回を投げ切ることができました」と試合を作った。

５回終了時の井上の球数は８６。続投かと思われたが、橋上監督代行は６回から、思い切りよく継投に切り替えた。６回は元日本ハムの田中瑛斗が鮮やかに３者凡退。７回は船迫が３人で抑え、無失点に抑えた。８、９回は大勢−マルティネスとつなぐ万全の０封リレーで逃げ切った。新体制で２個目の勝利を奪い、交流戦も２勝２敗の五分に。貯金も２とした。

「３番・丸」にプロ初スタメンとなった「８番・ティマ」の新オーダーに、ベテランから若手、外国人まで柔軟に起用する橋上流の独自色が。守りでも６回からの大胆継投で９回までの４イニングで被安打１に抑えるほぼ完璧なリレーとなった。攻守に指揮官のタクトがさえた一戦となった。