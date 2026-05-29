「手抜きに見えない髪」とは！？【40・50代】時短でキレイをキープ♡「楽ちんヘア」

パッと目に入りやすい髪型は、印象を左右するポイント。できるなら、手間のかかるスタイリングやお手入れナシでキレイな状態をキープしたいところ。トレンド人気のレイヤーやパーマに頼れば、ヘアセットの時短ができて整った印象を与えられそうです。カットの段階で扱いやすくなる工夫を施して、大人の髪悩みにもアプローチしてみて。「楽ちんヘア」へのシフトで、自分のために使える時間もきっと増えるはず。

こなれ感漂うふんわりパーマ

無造作な動きが支持される今年の流行に乗って、パーマでウェーブをつけたミニボブです。大人向けパーマを手掛ける@hanae.yamaguchiさんによると、「ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケー」とスタイリングが簡単で、忙しい朝の時短に向いています。トップのへたりやボリュームダウンといった悩みも、さりげなくカバーできそう。

季節に合う軽やかレイヤー

名古屋の中心地で活躍する@osm1019さんが「再現性が高く、長持ちするスタイル」として紹介しているのが、このレイヤーカット。低めの位置にハサミを入れて毛先を軽くしつつ、あくまで広がらないようにほどよく厚みを残している印象です。透明感のあるベージュとの組み合わせで、暑い時期にもぴったりな明るく爽やかなテイストに近づきます。

ショートにも挑戦できる

伸びると形が崩れるイメージを持つ人もいるショートだって、くびれをつけたメリハリのあるシルエットなら無理なくキープ可能。表参道で大人世代をメインに担当している@chikara.ito___さんによると「くびれをつくることで後頭部の丸みとトップが際立つ」ように見せられるというのもメリットなのだそう。オーダーの際は、キーワードの「くびれ」を忘れず伝えてみて。

カラーも光るトレンドボブ

首がしっかり見えるミニボブといえば、今季注目されているトレンドヘアのひとつ。頭の形に沿って丸みをつけて内側へ入るように長さを調節すれば、カットした @iimuro_yukiiさんがコメントするように「手ぐしで乾かしてオイルを付けるだけ」でこの仕上がりに。細いハイライトで、立体感の演出と白髪ぼかしも同時に目指して。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hanae.yamaguchi様、@osm1019様、@chikara.ito___様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。