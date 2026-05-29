◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス１―５中日（２９日・京セラドーム大阪）

セ・リーグ最下位の中日が、交流戦で１２球団唯一の４連勝発進だ。交流戦の開幕４連勝は２０１３年以来２度目。今季最長タイの"大型連勝"となり、広島を抜く今季１９勝目で５位まで０・５ゲーム差に接近。３０日にも最下位から脱出する。

１点を追う４回に石伊の４号ソロで同点に追い付き、終盤に突き放した。１―１同点の７回は細川の２点適時打で勝ち越し。４番の１５打席ぶり安打でリードを奪うと、８回は２死満塁から田中の２点打で追加点を奪った。

先発・柳は初回に押し出し四球で先制点を与えた。初回だけで３７球を要したが、２回以降はリズムを取り戻した。６回１１３球で６安打２四球で１失点で４勝目（１敗）を手にした。「今年一番といっていいほど、球が操れていない中、（捕手の）石伊がいいリードをしてくれました」。オリックス戦はキャリア初白星で、中日以外の"１１球団勝利"を達成した。