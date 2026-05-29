◇交流戦 中日５−１オリックス（2026年5月29日 京セラドーム大阪）

中日先発・柳が6回1失点と好投してオリックス戦で自身初勝利を挙げ、今季4勝目をマークした。これでパ・リーグ全球団からの勝利となり、自軍以外の全11球団から勝利。チームは球団最長タイとなる交流戦開幕4連勝を飾った。

試合前時点で、オリックス戦は過去2試合0勝2敗、防御率8・38。いずれも京セラドームでの登板で、17年6月10日は7回1/3を4失点、22年5月29日に至っては2回1/3を5失点でKOを食らっていた。パ・リーグ球団で唯一、白星を挙げられていなかった“天敵”相手に、三度目の正直による好投を期した。

バックの好守に、背中を押された。初回1死一、二塁から4番・中川に左前打を浴びたが、左翼手・細川が好返球で二塁走者の本塁生還を阻止。その後、2死満塁から押し出し四球による1点こそ失ったものの、最少失点で切り抜けた。2回以降は立ち直り、6回までスコアボードに「0」を並べた。

“恋女房”の内助にも盛り立てられた。0―1の4回2死では、6番・石伊が左越え4号ソロ。試合を振り出しに戻した。入団2年目の若き正妻は「先制された中で早い回で追いつけたので良かった」と振り返った。

そして、頼もしき主砲の援護を受けた。1―1の7回2死満塁。細川の左前2点打で、勝ち越し。三塁側ベンチから固唾（かたず）をのんで戦況を見守っていた右腕は両手を挙げ、最高の笑顔をつくった。

降板後には「今年一番と言っていいほど球が操れてない中、石伊がいいリードをしてくれました。（細川）成也、ナイスバッティング」と振り返った。4連勝のチームは5位・広島まで0・5ゲーム差に迫り、最下位脱出を視界に捉えた。