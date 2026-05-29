「ありえない」バスケ・琉球、岸本隆一退団に批判の声「こんなに悲しい移籍は初めて」「衝撃過ぎて」
琉球ゴールデンキングスの公式X（旧Twitter）は5月29日、投稿を更新。岸本隆一選手との選手契約が満了となり、退団することを発表しました。
【投稿】岸本隆一退団に批判の声
投稿には「『新天地での挑戦』って書いてる、、、移籍なんだ、、、」「琉球の顔ですよ？誰がそれを務められるん？ありえない。衝撃過ぎて言葉が」「ミスター琉球が去っちゃうのか…せめてもう一回優勝するまでは居て欲しかったな」「こんなに悲しい移籍は初めてです、もちろん、これからも応援するよ」「岸本の人生だから、その選択は受け入れるけど、悲しい 悲しすぎる」「何があっても引き止めなきゃ行けなかった選手ですよ」「もう何も手につきません」など、悲しむ声が多く寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】岸本隆一退団に批判の声
「こんなに悲しい移籍は初めてです」同アカウントは「#14 岸本隆一選手 退団のご報告 岸本隆一選手との選手契約が満了となり、退団することになりましたのでご報告いたします。岸本選手が14年間にわたりキングスにもたらしてくれた多大な貢献と数々の功績に感謝すると共に、今後のご活躍を心より祈念しております」とつづり、1枚の画像を投稿。「THANK YOU 2012-13>>2025-26 #14 RYUICHI KISHIMOTO」と記されたビジュアルです。
球団＆本人コメント掲載琉球ゴールデンキングスの公式Webサイトでは、岸本選手の退団に対する球団からのコメントを掲載。「岸本隆一選手、本当にありがとうございました！新天地での挑戦が、岸本選手らしい実り多きものになることを、心から願っています」と締めくくっています。また、本人によるコメントも見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)