ハチミツの生産量は熊本が全国2位と有数の生産地なんですが、ハチミツを集める「採蜜」については、熊本では4月から5月の2か月間しかやりません。



貴重な採蜜の様子を撮影させていただきました。



黄金色に輝くハチミツ。栄養価が高く、天然の甘味料として使う人も多い食材です。



■養蜂場

そのハチミツを採取する時期は、ミツバチが活発に活動できる気温や花の咲き具合の関係で、熊本では4月から5月の2か月間のみです。





貴重な採蜜の現場を、熊本県上益城郡益城町にある杉養蜂園の養蜂場で見せてもらいました。「おじゃまします。よろしくお願いします。こういったところでされているんですね～」■杉養蜂園 養蜂部養蜂歴10年の出口幸太さんです。早速…「おぉ～ ハチがすごい！これがミツバチですか？ここに何匹ぐらい？」「1箱にだいたい3万匹のミツバチが生活しています」

■ハチの群れ

そのうち90％が、いわゆる「働きバチ」。蜜を集めるハチなんですが…



「働きバチは『メスバチ』です。」「メスバチだけなんですか、へぇ～」



■ハチの群れ

そして、残り10％のオスバチの役割はというと…



「餌を食べて、あとは女王バチとの交尾をするためだけに出現してくるので、働くことはありません。」

「オスは働かない？」

「働くことはありません。」

■オスバチの特徴

そんなオスは、メスよりも体が少し大きく、目が大きいのが特徴。女王バチをすぐ見つけれられるように大きくなったんだそうです。



観察していると、何か音が聞こえてきました。



・・・羽音・・・



■羽ばたくハチ

これはいったい…？



「これは扇風活動といって、巣箱の中の温度を下げたり、ハチミツの中にある水分を飛ばすための作業です。」



■扇風活動

通称「扇風機」と呼ばれるこの行動により、ハチミツの糖度も上がり、濃厚なハチミツが生まれるのです。



すると、出口さんが何か見つけました。



「女王バチです。」

「全然わからないんですけど？」

「見えています。お尻がとにかく大きいハチが1匹いると思います。」



■ハチの群れにいる女王バチ

みなさん、分かりますか？



「これですか？」

「正解です！」

「確かに大きいです。」

■女王バチ

これが、1箱3万匹の頂点に君臨する、女王バチ。



他のミツバチより2倍近い大きさがあります。



その生命力もすごいそうで。



「産卵数が…多い時で1日2000個くらい産みます。」



平均すると1日1000個ほどを寿命が尽きる3年間、毎日生み続けるそうです。ゆえに、食べている餌も特別だそうで。



「働きバチの食料はハチミツを食べるんですけど、女王バチだけはローヤルゼリーという特殊な食料を与えられて。」



■ローヤルゼリー

ローヤルゼリーとは、働きバチが分泌する乳白色の物質。タンパク質やアミノ酸が豊富に含まれていて、健康食品などでも使われています。



「人が与えるんですか？」

「いえ、若いハチがローヤルゼリーを体内で作り出すことができるので、直接口移しでもらっています。」

「あ、今やってる。これが口移しですね。」



■口移しの様子

スローで見てみると、確かに口移しをしています。栄養たっぷりのローヤルゼリーをもらうことで女王バチは卵を産み続けられるのです。



いよいよミツバチたちが巣箱から飛び立ちます。



向かったのは、レンゲ畑。



働きバチの寿命は、およそ1か月。



その生涯のうちに採るハチミツの量は、ティースプーン1杯分と言われています。



仕事を終え、巣に帰ってきました。



そして、ハチが一生懸命ためたハチミツを

巣箱ごと遠心分離器に入れて高速で回転させます。



こうして出来上がったのが、糖度80度以上のハチミツ。



不純物を取り除いたら、何も手を加えず自然そのものの素材が商品になります。



「いただきます！甘いですね！カツンと甘さがきます。甘いけど甘ったるくない」





熊本ではこの時期にしか行われないハチミツの採蜜。自然の偉大さを改めて感じることができました。



杉養蜂園の採蜜は、このあと秋田県で行われるそうで、養蜂部の皆さんも2～3か月間、住み込みで採蜜の作業にあたられるそうです。