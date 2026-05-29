ハチミツの生産量が全国2位の熊本で養蜂場の採蜜作業に潜入
ハチミツの生産量は熊本が全国2位と有数の生産地なんですが、ハチミツを集める「採蜜」については、熊本では4月から5月の2か月間しかやりません。
貴重な採蜜の様子を撮影させていただきました。
黄金色に輝くハチミツ。栄養価が高く、天然の甘味料として使う人も多い食材です。
■養蜂場
そのハチミツを採取する時期は、ミツバチが活発に活動できる気温や花の咲き具合の関係で、熊本では4月から5月の2か月間のみです。
「おじゃまします。よろしくお願いします。こういったところでされているんですね～」
■杉養蜂園 養蜂部
養蜂歴10年の出口幸太さんです。早速…
「おぉ～ ハチがすごい！これがミツバチですか？ここに何匹ぐらい？」
「1箱にだいたい3万匹のミツバチが生活しています」
■ハチの群れ
そのうち90％が、いわゆる「働きバチ」。蜜を集めるハチなんですが…
「働きバチは『メスバチ』です。」「メスバチだけなんですか、へぇ～」
■ハチの群れ
そして、残り10％のオスバチの役割はというと…
「餌を食べて、あとは女王バチとの交尾をするためだけに出現してくるので、働くことはありません。」
「オスは働かない？」
「働くことはありません。」
■オスバチの特徴
そんなオスは、メスよりも体が少し大きく、目が大きいのが特徴。女王バチをすぐ見つけれられるように大きくなったんだそうです。
観察していると、何か音が聞こえてきました。
・・・羽音・・・
■羽ばたくハチ
これはいったい…？
「これは扇風活動といって、巣箱の中の温度を下げたり、ハチミツの中にある水分を飛ばすための作業です。」
■扇風活動
通称「扇風機」と呼ばれるこの行動により、ハチミツの糖度も上がり、濃厚なハチミツが生まれるのです。
すると、出口さんが何か見つけました。
「女王バチです。」
「全然わからないんですけど？」
「見えています。お尻がとにかく大きいハチが1匹いると思います。」
■ハチの群れにいる女王バチ
みなさん、分かりますか？
「これですか？」
「正解です！」
「確かに大きいです。」
■女王バチ
これが、1箱3万匹の頂点に君臨する、女王バチ。
他のミツバチより2倍近い大きさがあります。
その生命力もすごいそうで。
「産卵数が…多い時で1日2000個くらい産みます。」
平均すると1日1000個ほどを寿命が尽きる3年間、毎日生み続けるそうです。ゆえに、食べている餌も特別だそうで。
「働きバチの食料はハチミツを食べるんですけど、女王バチだけはローヤルゼリーという特殊な食料を与えられて。」
■ローヤルゼリー
ローヤルゼリーとは、働きバチが分泌する乳白色の物質。タンパク質やアミノ酸が豊富に含まれていて、健康食品などでも使われています。
「人が与えるんですか？」
「いえ、若いハチがローヤルゼリーを体内で作り出すことができるので、直接口移しでもらっています。」
「あ、今やってる。これが口移しですね。」
■口移しの様子
スローで見てみると、確かに口移しをしています。栄養たっぷりのローヤルゼリーをもらうことで女王バチは卵を産み続けられるのです。
いよいよミツバチたちが巣箱から飛び立ちます。
向かったのは、レンゲ畑。
働きバチの寿命は、およそ1か月。
その生涯のうちに採るハチミツの量は、ティースプーン1杯分と言われています。
仕事を終え、巣に帰ってきました。
そして、ハチが一生懸命ためたハチミツを
巣箱ごと遠心分離器に入れて高速で回転させます。
こうして出来上がったのが、糖度80度以上のハチミツ。
不純物を取り除いたら、何も手を加えず自然そのものの素材が商品になります。
「いただきます！甘いですね！カツンと甘さがきます。甘いけど甘ったるくない」
熊本ではこの時期にしか行われないハチミツの採蜜。自然の偉大さを改めて感じることができました。
杉養蜂園の採蜜は、このあと秋田県で行われるそうで、養蜂部の皆さんも2～3か月間、住み込みで採蜜の作業にあたられるそうです。