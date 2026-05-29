1児の母・高垣麗子、娘への4つのおかず弁当公開「詰め方が上品」「海苔と鮭と雑穀米って最高」
【モデルプレス＝2026/05/29】モデルの高垣麗子が5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のために作った弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「海苔と鮭と雑穀米って最高」娘への4つのおかず弁当
高垣は「今日のお弁当」とつづり、娘のために作った弁当を公開。海苔とほぐした鮭をトッピングした雑穀米、とり天、きんぴら牛蒡、とうもろこし、ミニトマトをバランスよく詰めた曲げわっぱ弁当で、別容器にはデザートのぶどうも添えられている。
また、「5月も間もなくラスト そう言えば、今月頭から小学生新聞をスタートしたのだけど 案の定読めずにたまる一方で…」と、日常を報告。続けて「今朝、珍しく早く起きてきた娘は順を追ってパラパラとみていたところ ままーー！見てーー！早く見てーー！と…呼ばれまして、見に行くと」とつづり、娘が新聞の中にバレエダンサー・堀内將平氏のインタビュー記事を見つけた事を明かした。高垣は先日、堀内氏が手掛ける舞台「BALLET The New Classic」のリハーサルを娘と共に見学しており、「今から待ち遠しい『BALLET The New Classic』朝から嬉しい発見でした」と喜びを記している。また高垣は「今日も楽しんできてね」というメッセージで投稿を結んでいる。
この投稿に、ファンからは「詰め方が上品」「美味しそう」「とうもろこしの黄色とトマトの赤が綺麗」「海苔と鮭と雑穀米って最高」「パラパラと見るだけでもえらい」「娘さんの興奮している様子にほっこり」といった声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「海苔と鮭と雑穀米って最高」娘への4つのおかず弁当
◆高垣麗子、手作り弁当を公開
高垣は「今日のお弁当」とつづり、娘のために作った弁当を公開。海苔とほぐした鮭をトッピングした雑穀米、とり天、きんぴら牛蒡、とうもろこし、ミニトマトをバランスよく詰めた曲げわっぱ弁当で、別容器にはデザートのぶどうも添えられている。
◆高垣麗子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「詰め方が上品」「美味しそう」「とうもろこしの黄色とトマトの赤が綺麗」「海苔と鮭と雑穀米って最高」「パラパラと見るだけでもえらい」「娘さんの興奮している様子にほっこり」といった声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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